SCMP: в Китае протестировали систему блокировки спутникового интернета

Исследователи сообщили, что подавление сетей типа Starlink возможно при использовании сотен или тысяч синхронизированных глушилок.

Источник: Аргументы и факты

Китайские учёные провели успешные испытания технологии подавления спутникового интернета, сообщает South China Morning Post.

По данным издания, специалисты Чжэцзянского университета и Пекинского технологического института смоделировали ситуацию, при которой Народно-освободительная армия Китая должна лишить противника связи Starlink на территории, сопоставимой с Тайванем. Эксперимент показал, что блокировка возможна, но требует значительного количества оборудования.

Исследователи отметили, что сети Starlink отличаются постоянно меняющейся картой покрытия, что осложняет их подавление. По их оценке, для эффективной системы радиоэлектронной борьбы необходимо развернуть до 2 тысяч беспилотников или других носителей глушилок.

Учёные уточнили, что в идеальных условиях для блокировки спутникового доступа на территории Тайваня потребовалось бы около 935 синхронизированных устройств. Использование более простого оборудования увеличивает необходимое число глушилок почти вдвое.

Ранее сообщалось, что китайский портал Sohu назвал соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем «пощёчиной» Японии на фоне отмены авиасообщения и политических разногласий.

