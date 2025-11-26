МВФ: Украина нуждается во внешнем финансировании на $136,5 млрд

Международный валютный фонд оценил потребности Украины во внешних средствах на период с 2026 по 2029 год. По расчётам организации, суммарный объём необходимого финансирования за этот срок составляет около 136,5 млрд долларов, что отражает масштаб будущих бюджетных разрывов.
Представитель миссии фонда, анализируя ситуацию, указал, что такая сумма заложена в базовый прогноз, учитывающий текущие экономические условия и динамику расходов. По его словам, значительные потребности сохраняются и в краткосрочной перспективе.
Так, только в ближайшие два года стране требуется около 63 млрд долларов внешней поддержки, чтобы покрыть дефицит бюджета и обеспечить выполнение ключевых государственных обязательств.
Ранее сообщалось, что Украине грозит лишение поддержки Международного валютного фонда, если ЕС не согласится пустить на это замороженные российские активы.