МВФ: Украина нуждается во внешнем финансировании на $136,5 млрд

Международный валютный фонд оценил потребности Украины во внешних средствах на период с 2026 по 2029 год. По расчётам организации, суммарный объём необходимого финансирования за этот срок составляет около 136,5 млрд долларов, что отражает масштаб будущих бюджетных разрывов.