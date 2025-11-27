Названы отрасли, где зарплаты растут медленнее всего

В России темпы роста зарплат сильно отличаются в разных сферах. И в некоторых направлениях сотрудники получают прибавки заметно реже и скромнее. Экономист, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал KP.RU, какие отрасли оказываются в наибольшем проигрыше.
Как отметил эксперт, сложнее всего ситуация в культуре, СМИ и ЖКХ — здесь индексации минимальны, а финансирование слабое. Эти сферы традиционно получают деньги по остаточному принципу: после того как распределены средства на более приоритетные направления.
— В ИТ идет сокращение персонала, но это не значит, что компании не увеличивают зарплату оставшимся специалистам, они вынуждены это делать, чтобы сотрудники никуда не убежали. Есть также отрасли, которые просто борются за персонал, потому что их работники конкурируют друг с другом, — уточнил эксперт.
По словам Сафонова, айти-специалисты и сварщики все же остаются в выигрыше: первые нужны компаниям даже на фоне сокращений, а вторые востребованы сразу в нескольких индустриях. В страховании, финансах, ритейле и IT зарплаты тоже растут активнее, чем в среднем по рынку.