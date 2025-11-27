Названы отрасли, где зарплаты растут медленнее всего

— В ИТ идет сокращение персонала, но это не значит, что компании не увеличивают зарплату оставшимся специалистам, они вынуждены это делать, чтобы сотрудники никуда не убежали. Есть также отрасли, которые просто борются за персонал, потому что их работники конкурируют друг с другом, — уточнил эксперт.