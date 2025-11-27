Антикоррупционный совет МО Украины просит расследовать закупки бронежилетов

Общественный антикоррупционный совет при украинском Минобороны сообщил, что передал в НАБУ обращение о возможных нарушениях, связанных с закупкой бронежилетов. В организации считают необходимым тщательное расследование всех подозрительных операций и привлечение к ответственности тех, кто мог быть причастен к злоупотреблениям.
По информации совета, заявление подали его руководители — Юрий Гудименко и Татьяна Николаенко. Они указали на потенциальные нарушения, допущенные при заключении контрактов с двумя коммерческими структурами, участвовавшими в поставках экипировки для военных.
Эти соглашения фигурируют в материалах, которые уже изучают антикоррупционные органы в рамках так называемого дела «Миндичгейт». Совет подчёркивает, что настаивает на полном и прозрачном разбирательстве всех обстоятельств.
Ранее НАБУ допросило секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывшего министра обороны Рустема Умерова в рамках дела о возможной коррупции, фигурантом которого является близкий соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич.