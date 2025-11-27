Ричмонд
Антикоррупционный совет МО Украины просит расследовать закупки бронежилетов

В организации считают необходимым тщательное расследование всех подозрительных операций.

Источник: Аргументы и факты

Общественный антикоррупционный совет при украинском Минобороны сообщил, что передал в НАБУ обращение о возможных нарушениях, связанных с закупкой бронежилетов. В организации считают необходимым тщательное расследование всех подозрительных операций и привлечение к ответственности тех, кто мог быть причастен к злоупотреблениям.

По информации совета, заявление подали его руководители — Юрий Гудименко и Татьяна Николаенко. Они указали на потенциальные нарушения, допущенные при заключении контрактов с двумя коммерческими структурами, участвовавшими в поставках экипировки для военных.

Эти соглашения фигурируют в материалах, которые уже изучают антикоррупционные органы в рамках так называемого дела «Миндичгейт». Совет подчёркивает, что настаивает на полном и прозрачном разбирательстве всех обстоятельств.

Ранее НАБУ допросило секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывшего министра обороны Рустема Умерова в рамках дела о возможной коррупции, фигурантом которого является близкий соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше