Россияне начали активно снимать наличные из-за блокировок счетов

Ранее URA.RU сообщало, что в России с июля по сентябрь 2025 года объем наличных денег в обращении увеличился на 659 млрд рублей, что почти в пять раз превышает показатель за тот же период 2024 года. Ранее столь значительный рост отмечался только в 2022 году на фоне экономической нестабильности. Данные предоставлены Центральным банком России.