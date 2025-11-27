МВФ и Киев предварительно договорились о программе финансирования

Международный валютный фонд сообщил, что специалисты фонда и представители Украины согласовали предварительные параметры новой программы расширенного финансирования. Речь идёт о многоуровневой инициативе, рассчитанной на четыре года и направленной на поддержание стабильности украинской экономики.