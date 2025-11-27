МВФ и Киев предварительно договорились о программе финансирования

Международный валютный фонд сообщил, что специалисты фонда и представители Украины согласовали предварительные параметры новой программы расширенного финансирования. Речь идёт о многоуровневой инициативе, рассчитанной на четыре года и направленной на поддержание стабильности украинской экономики.
По данным МВФ, программа предусматривает возможность получения Киевом значительного объёма ресурсов. Предварительная договорённость включает потенциал доступа к средствам, эквивалентным почти шести миллиардам специальных прав заимствования, что составляет порядка 8,2 миллиарда долларов.
Как уточнил руководитель переговорной группы фонда Гэвин Грей, это соглашение стало ответом на официальный запрос украинской стороны. Теперь документ должен пройти дальнейшие этапы рассмотрения, прежде чем он будет окончательно утверждён.
Ранее Международный валютный фонд оценил потребности Украины во внешних средствах на период с 2026 по 2029 год.