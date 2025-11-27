Глава Сбербанка Греф осудил скидки «в одни ворота» на маркетплейсах: он заявил о «торговом рабстве»

Между тем Эльвира Набиуллина направила письмо в Министерство экономического развития РФ с предложением ограничить возможность маркетплейсов вводить скидки на товары в зависимости от способа оплаты. Она также осудила продажу площадками продуктов дочерних банков. По ее мнению, это создает нечестные преимущества перед другими участниками рынка. Эльвира Набиуллина призвала запретить платформам менять стоимость товаров в зависимости от способа оплаты. Это может начать контролировать Федеральная антимонопольная служба. В Минэкономразвития ответили, что письмо прорабатывается.