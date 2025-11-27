Глава Сбербанка Греф осудил скидки «в одни ворота» на маркетплейсах: он заявил о «торговом рабстве»

Некоторые маркетплейсы внедрили собственные карты, оплата по которым делает покупки дешевле. Глава Сбербанка Герман Греф выступил против таких мер. Он назвал их скидками в «одни ворота». По мнению Германа Грефа, так маркетплейсы вовлекают покупателей в «торговое рабство». Об этом он заявил в ходе мероприятия Domclick Digital Forum.
Глава Сбербанка призвал сделать равными условия конкуренции между банками на маркетплейсах. При этом он подчеркнул, что не выступает против введения скидок на ряд товаров.
«Вы — не клиент, скажем так, какого-то из их банков, и вы не можете получить скидку, пока вы не станете их клиентом. Вот это торговое рабство. Хочешь купить? Хочешь получить скидку? Значит, ты обязан открыть в таком-то банке карту», — уточнил Герман Греф.
Он считает, что такое положение дел необходимо отменить. Оно указывает на «неравные условия конкуренции». Глава Сбербанка, кроме того, обратил внимание на «очень высокие комиссии» для продавцов на маркетплейсах.
С тем же заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что площадки ведут "нечестную борьбу!. По словам Германа Грефа, из-за таких неравновесных скидок маркетплейсы в этом году недоплатили в государственный бюджет порядка 1,5 триллиона рублей.
Глава Сбербанка также порассуждал о сбалансированном курсе для рубля. По его мнению, равновесным можно считать уровень в 98−105 рублей за доллар. Герман Греф пояснил, что это тот курс, который должен быть при нормализации рынка.
Между тем Эльвира Набиуллина направила письмо в Министерство экономического развития РФ с предложением ограничить возможность маркетплейсов вводить скидки на товары в зависимости от способа оплаты. Она также осудила продажу площадками продуктов дочерних банков. По ее мнению, это создает нечестные преимущества перед другими участниками рынка. Эльвира Набиуллина призвала запретить платформам менять стоимость товаров в зависимости от способа оплаты. Это может начать контролировать Федеральная антимонопольная служба. В Минэкономразвития ответили, что письмо прорабатывается.