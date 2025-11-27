Банки неожиданно начали повышать проценты по вкладам

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках выросла на 0,18 п. п. по сравнению с началом месяца. При этом ставки по депозитам на срок от 91 до 180 дней увеличились на 0,34 п. п., до 15,1% годовых, а ставки по вкладам до 90 дней остались на уровне около 14,8% годовых. Ставки по депозитам свыше полугода продолжили снижаться.