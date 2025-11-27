В Челябинске продается пивоварня, где покупали пиво фанаты «Трактора»

Пивоварню «Мелиот» выставили за 10 млн рублей.
В Челябинске выставлена на продажу пивоварня «Мелиот», известная тем, что возле нее традиционно собирались болельщики хоккейного клуба «Трактор» после домашних матчей. Пивоварня расположена рядом с ледовой ареной и за нее собственник просит 10 млн рублей. Информация о продаже бизнеса опубликована на интернет-доске объявлений.
«Продается полностью укомплектованный пивоваренный завод по производству нефильтрованного пива. Производственные мощности предприятия составляют 32 100 декалитров в год по варке и 23 740,7 декалитров по дображиваю. В комплектацию входит собственный розничный магазин. Стоимость 10 млн рублей», — следует из объявления на «Авито».
Пивоварня находится по улице Салавата Юлаева, 17 Г. Сервис «Яндекс. Карты» указывает, что пивоварня «Мелиот» больше не работает.
Предприятие специализируется на производстве нeфильтровaннoго пива Деятельность пивоварни на данный момент приостановлена.