В Челябинске продается пивоварня, где покупали пиво фанаты «Трактора»

В Челябинске выставлена на продажу пивоварня «Мелиот», известная тем, что возле нее традиционно собирались болельщики хоккейного клуба «Трактор» после домашних матчей. Пивоварня расположена рядом с ледовой ареной и за нее собственник просит 10 млн рублей. Информация о продаже бизнеса опубликована на интернет-доске объявлений.