Выяснилось, почему российские банки начали резать лимиты на снятие наличных

Осенью финансовые организации РФ стали массово пересматривать правила выдачи денег в банкоматах. Причина — ужесточение требований регулятора и рост схем, связанных с выводом средств.
Эксперты фиксируют: сегодня базовый дневной предел по дебетовым картам колеблется от 100 до 300 тысяч рублей, а месячный — до трёх миллионов. Для клиентов с премиальным обслуживанием диапазон шире. При малейших подозрениях банки тут же снижают планку — до 50 тысяч на ближайшие двое суток. Для тех, кто уже попадал в орбиту мошеннических операций, действует дополнительное ограничение: не более 100 тысяч рублей в месяц.
С 1 сентября следующего года вступают в силу девять новых критериев, по которым кредитные организации обязаны оценивать риск каждой операции. Любой из них автоматически ведёт к временной блокировке или жесткому лимиту. Регулятор подчёркивает: меры направлены на пресечение незаконного вывода капитала и защите клиентов от давления злоумышленников.
При этом в банковской сфере уже отмечают волну жалоб — пользователи сообщают о внезапных блокировках счетов после попыток снять крупные суммы. В случае затяжной проверки клиенты фактически остаются без доступа к средствам, пока банк не завершит внутреннюю процедуру.
Специалисты рекомендуют заранее уточнять условия и согласовывать операции от 50 тысяч рублей, чтобы избежать лишних рисков.
