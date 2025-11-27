Выяснилось, почему российские банки начали резать лимиты на снятие наличных

Эксперты фиксируют: сегодня базовый дневной предел по дебетовым картам колеблется от 100 до 300 тысяч рублей, а месячный — до трёх миллионов. Для клиентов с премиальным обслуживанием диапазон шире. При малейших подозрениях банки тут же снижают планку — до 50 тысяч на ближайшие двое суток. Для тех, кто уже попадал в орбиту мошеннических операций, действует дополнительное ограничение: не более 100 тысяч рублей в месяц.