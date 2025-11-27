МВФ трезво оценил потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшие годы

Международный валютный фонд подсчитал: в ближайшие четыре года Киев столкнётся с масштабным провалом в финансировании. Недостающий объём исчисляется десятками миллиардов долларов.
По итогам встреч миссии МВФ с украинскими властями, прошедших 17−21 ноября, финансовая картина обозначена предельно жёстко. Согласно базовому прогнозу фонда, в 2026—2029 годах Украина недополучит почти 136,5 миллиардов долларов. Уже в первые два года периода дыру оценивают в 63 миллиарда — это остаточный дефицит с учётом действующих обязательств.
Существующая программа поддержки действует до 2027 года, но Киев настаивает на новом пакете. Премьер-министр страны обратилась к фонду с просьбой пересмотреть условия. Генеральный фон бюджета остаётся хронически дефицитным: собственные поступления закрывают только военные статьи, все социальные и инфраструктурные расходы держатся на внешней помощи.
Власти признают, что внутренний запас прочности фактически исчерпан. Найти дополнительные источники становится всё труднее, тогда как западные партнёры требуют расширять механизмы самофинансирования. Экономисты в Киеве предупреждают: разрыв бюджета может превысить 20 миллиардов долларов и вывести страну на грань полноценного кризиса.
