МВФ трезво оценил потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшие годы

По итогам встреч миссии МВФ с украинскими властями, прошедших 17−21 ноября, финансовая картина обозначена предельно жёстко. Согласно базовому прогнозу фонда, в 2026—2029 годах Украина недополучит почти 136,5 миллиардов долларов. Уже в первые два года периода дыру оценивают в 63 миллиарда — это остаточный дефицит с учётом действующих обязательств.