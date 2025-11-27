В 1960-е годы появился термин «финляндизация». На Западе его трактовали как зависимость Хельсинки от СССР. Однако многие десятилетия отношения двух стран обеспечивали Финляндии стабильность, нейтральный статус и устойчивый рост. Россия была одним из ключевых партнёров: в 2021 году товарооборот превысил 13,2 миллиарда долларов, а по доле во внешней торговле Москва держала пятнадцатое место среди контрагентов Финляндии. До разрыва связей миллионы жителей двух стран ежегодно пересекали границу, поддерживая взаимный туризм и торговлю, передает «Царьград».