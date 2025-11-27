Раскрыто, что россияне стали в пять раз чаще снимать наличные со счетов

Банковский контроль за транзакциями усилился, а бизнес снова уходит в «кэш». Эти процессы уже влияют на привычки клиентов и обороты малого бизнеса.
В третьем квартале россияне сняли из банкоматов 659 млрд рублей — в пять раз больше прошлогоднего. По оценкам специалистов, часть предпринимателей отказывается от эквайринга из-за высоких тарифов: комиссия достигает 0,5−2,5% от оборота, а при текущей ставочной политике это давит на компании с долгами. Переход на наличные сокращает расходы, но в долгой перспективе повышает издержки на инкассацию, передают «Известия».
Второй фактор — массовые блокировки карт. Контроль за переводами между гражданами усилился после того, как банки получили право ограничивать операции по запросу Росфинмониторинга или по собственным подозрениям. Отмечается рост временных блокировок даже по добросовестным платежам. Регулятор называет это «перегибом», однако банки объясняют свои действия борьбой с мошенническими схемами.
У клиентов появились советы по самозащите. Не принимать переводы от незнакомых лиц, не передавать карту третьим лицам, указывать точное назначение платежей, не проводить зеркальные транзитные операции. Банки подчеркивают: прозрачность и предсказуемость поведения клиента снижает риск ограничений.
При этом доля безналичных расчетов остается высокой — около 87%. За период с июля по сентябрь количество цифровых платежей выросло на 13% год к году. Эксперты отмечают, что рост наличности в обращении минимален: доля «бумажных» денег в агрегате М2 снизилась до 15,1% против 16,4% годом ранее. В крупных регионах с развитой инфраструктурой — Москве, Петербурге и Краснодарском крае — использование кэша даже сократилось.
Инфраструктурные сбои тоже постепенно устраняются. Внедряются технологии оплаты без интернета, что снижает зависимость от связи. Сектор торговли начинает адаптироваться под новые условия.
Несмотря на повышение интереса к наличным, заметного отката к полностью «бумажной» модели не прогнозируется. По оценкам аналитиков, доля безналичных операций продолжит расти. Наличные же сохранят роль «психологической подушки»: в условиях неопределенности гражданам важно держать часть средств в физическом виде.
