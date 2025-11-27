Раскрыто, что россияне стали в пять раз чаще снимать наличные со счетов

При этом доля безналичных расчетов остается высокой — около 87%. За период с июля по сентябрь количество цифровых платежей выросло на 13% год к году. Эксперты отмечают, что рост наличности в обращении минимален: доля «бумажных» денег в агрегате М2 снизилась до 15,1% против 16,4% годом ранее. В крупных регионах с развитой инфраструктурой — Москве, Петербурге и Краснодарском крае — использование кэша даже сократилось.