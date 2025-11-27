Стало известно, кому в РФ повысят выплаты по больничным с нового года

С 1 января 2026 года изменится порядок расчета пособий, и прибавку заметит только часть сотрудников с высоким доходом. Об этом сообщил юрист Михаил Меркулов.
Правительство утвердило предельную базу для начисления страховых взносов на 2026 год. Сумма составит 2 979 000 рублей на одного налогоплательщика. Этот показатель напрямую влияет на максимальный размер выплат по больничным листам.
По словам эксперта, нововведение касается прежде всего работников с высоким заработком. Те, чей среднемесячный доход превышал 180 тысяч рублей в 2024 году и вырос до 230 тысяч рублей в 2025 году, получат прибавку к ежедневной выплате — до 1150 рублей. В 2025 году предел составит 5673 рубля в день, в 2026-м — 6827 рублей.
Для сотрудников, зарабатывающих свыше 230 тысяч рублей, ситуация не изменится: Социальный фонд выплачивает им обозначенный максимум — 6827 рублей за день больничного. Не почувствуют разницы и те, чьи доходы ниже 180 тысяч рублей, поскольку их выплаты изначально не достигали предельного уровня.
Сама схема расчета осталась прежней. Учитывается среднедневной заработок за два предыдущих календарных года, к которому применяют коэффициент стажа и умножают на число дней нетрудоспособности.
