Стало известно, кому в РФ повысят выплаты по больничным с нового года

По словам эксперта, нововведение касается прежде всего работников с высоким заработком. Те, чей среднемесячный доход превышал 180 тысяч рублей в 2024 году и вырос до 230 тысяч рублей в 2025 году, получат прибавку к ежедневной выплате — до 1150 рублей. В 2025 году предел составит 5673 рубля в день, в 2026-м — 6827 рублей.