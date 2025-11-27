В России на одного человека производят 74,4 грамма красной икры

В России за девять месяцев 2025 года произвели 74,4 грамма красной икры на одного человека. Этот показатель больше прошлогоднего почти в 1,4 раза. Об этом со ссылкой на Росстат сообщает РИА Новости.
Всего в стране в январе-сентябре 2025-го произвели 10,9 тысячи тонн икры, в то время как за аналогичный период прошлого года эта цифра составила 7,8 тысячи тонн. Население страны на начало года, как и годом ранее, составляло 146,1 миллиона человек.
Соответственно, за три квартала этого года в России производство красной икры составило 74,4 грамма красной икры, а годом ранее показатель был скромнее — только 53,7 грамма.
Агентство отмечает, что несмотря на показатели роста производства в этом году, до уровня выпуска красной икры 2023 года еще далеко. Тогда на одного россиянина проиходилось 144,4 грамма икры.
