Россиянам рассказали о лимитах на снятие наличных: кому запретят брать более 50 тысяч рублей

Банки продолжают активно менять суточные лимиты на снятие наличных в банкоматах. Эти меры, напоминает «Прайму» экономист Ламия Мамедова, являются частью кампании по борьбе с мошенничеством и выполняют требования ЦБ по контролю над операционными рисками.
По словам экономиста, стандартный лимит для большинства держателей дебетовых карт сейчас колеблется от 100 до 300 тысяч рублей в сутки. Месячный лимит может достигать трех миллионов рублей. Для владельцев премиальных карт эти суммы выше. Однако при малейшем подозрении на недобросовестную операцию банк вправе резко ограничить клиента, установив лимит всего в 50 тысяч рублей на ближайшие двое суток.
Существует и более строгая мера — ограничение до 100 тысяч рублей в месяц. Как пояснила Мамедова, его применяют к тем клиентам, которых банк ранее подозревал в участии в мошеннических схемах.
С сентября 2025 года Банк России ввел 9 новых критериев, которые сигнализируют финансовым организациям о потенциально рискованной операции. Обнаружив хотя бы один такой признак, банк обязан отреагировать — либо ограничить лимит, либо полностью заблокировать счет для проведения проверки.
Эксперт обратила внимание на побочный эффект этих мер. От клиентов разных банков массово поступают жалобы на блокировку счетов и доступ к личным кабинетам. Часто это происходит после попытки снять наличные. Если быстро восстановить доступ не удается, человек может надолго остаться без своих денег — до завершения внутренней проверки банком.
Мамедова дала простой совет: если вы планируете снять сумму от 50 тысяч рублей и выше, лучше заранее уточнить свой лимит, обратившись в службу поддержки банка. Это простое действие может помочь избежать неожиданных блокировок и сохранить доступ к средствам.
Тем временем Банк России зафиксировал необычный рост спроса на наличные деньги. Регулятор связал эту тенденцию с двумя факторами: новостями о мониторинге платежей и информацией о возможных временных отключениях интернета в отдельных регионах.
Прежде глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила рост жалоб россиян на необоснованную блокировку счетов. Это говорит о «перегибании палки» в борьбе с мошенничеством, отметила она.