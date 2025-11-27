Россиянам рассказали о лимитах на снятие наличных: кому запретят брать более 50 тысяч рублей

По словам экономиста, стандартный лимит для большинства держателей дебетовых карт сейчас колеблется от 100 до 300 тысяч рублей в сутки. Месячный лимит может достигать трех миллионов рублей. Для владельцев премиальных карт эти суммы выше. Однако при малейшем подозрении на недобросовестную операцию банк вправе резко ограничить клиента, установив лимит всего в 50 тысяч рублей на ближайшие двое суток.