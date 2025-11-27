Посол РФ Келин заявил об отсутствии у Британии денег для помощи Украине

Напомним, ранее Международный валютный фонд объявил, что потребности Украины во внешних средствах на период с 2026 по 2029 год составляют примерно $136,5 млрд. В организации прогнозируют, что только в ближайшие два года киевскому режиму понадобятся приблизительно $63 млрд внешней поддержки.