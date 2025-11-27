Британия не имеет достаточного количества средств для дальнейшего финансирования киевского режима, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Дипломат связал этот факт с предложениями конфисковать замороженные Западом российские активы.
«Своих денег нет практически. Вот отсюда все разговоры: давайте заберем суверенные активы Российской Федерации», — сказал он в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Напомним, ранее Международный валютный фонд объявил, что потребности Украины во внешних средствах на период с 2026 по 2029 год составляют примерно $136,5 млрд. В организации прогнозируют, что только в ближайшие два года киевскому режиму понадобятся приблизительно $63 млрд внешней поддержки.
1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС по конфискации российской собственности воровством. Он предупредил, что все лица и государства, уличённые в этом, будут привлечены к ответственности.