Бензин двух марок подешевел в Курганской области. Скрин

В Курганской области подешевел бензин двух марок: АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщили в Свердловскстате.

«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение на 24 ноября 2025 года в Курганской области. Бензин автомобильной марки АИ-92 подешевел на 1,01% (средняя цена — 57,91 ₽), марки АИ-95 подешевел на 0,8% (средняя цена — 83,76 ₽), дизельное топливо на 0,83% (средняя цена — 63,03 ₽). Подорожал бензин марки АИ-98 и выше на 0,24% (средняя цена — 83,96 ₽), также подорожало дизельное топливо на 0,4% (средняя цена — 74,42 ₽)», — передает Свердловскстат.

Снижение цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в Курганской области наблюдается на фоне предшествующего периода, когда с 5 по 10 ноября 2025 года большинство видов топлива либо дорожало, либо оставалось стабильным в цене. На 17 ноября бензин двух марок АИ-92 и АИ-95 также дешевел.

Цены на бензин в Курганской области на 24 ноября.