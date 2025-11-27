Бензин двух марок подешевел в Курганской области. Скрин

«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение на 24 ноября 2025 года в Курганской области. Бензин автомобильной марки АИ-92 подешевел на 1,01% (средняя цена — 57,91 ₽), марки АИ-95 подешевел на 0,8% (средняя цена — 83,76 ₽), дизельное топливо на 0,83% (средняя цена — 63,03 ₽). Подорожал бензин марки АИ-98 и выше на 0,24% (средняя цена — 83,96 ₽), также подорожало дизельное топливо на 0,4% (средняя цена — 74,42 ₽)», — передает Свердловскстат.