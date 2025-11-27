Депфин Ямала принял решение о выпуске облигаций на 36 млрд рублей

О намерении выйти на рынок заемного финансирования, выпустив облигационный заем, власти Ямала заявили в начале октября 2025 года. Необходимость займа объясняется охлаждением рынка в связи с санкциями и ожидаемым дефицитом ямальской казны. В 2026 году он составит 52 млрд 884 млн рублей. «Ямал проводит взвешенную долговую политику, направленную на обеспечение долговой устойчивости окружного бюджета. В условиях охлаждения экономики и санкций отмечается замедление темпов роста доходов относительно прошлого года», — прокомментировали решение депфина в пресс-службе окружного правительства.