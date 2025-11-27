Стало известно, сколько красной икры произвели в России на одного человека

По данным Росстата, в январе-сентябре в стране произвели 10,9 тысячи тонн красной икры против 7,8 тысячи тонн годом ранее. При населении 146,1 млн человек это составляет 74,4 грамма на одного россиянина — почти в 1,4 раза больше прошлогоднего показателя. В 2024 году этот объём был равен 53,7 грамма.