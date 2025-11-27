Стало известно, сколько красной икры произвели в России на одного человека

РИА Новости подсчитало: производство красной икры заметно выросло, но до уровня позапрошлого года ещё далеко.
По данным Росстата, в январе-сентябре в стране произвели 10,9 тысячи тонн красной икры против 7,8 тысячи тонн годом ранее. При населении 146,1 млн человек это составляет 74,4 грамма на одного россиянина — почти в 1,4 раза больше прошлогоднего показателя. В 2024 году этот объём был равен 53,7 грамма.
Однако даже с учётом роста текущий результат остаётся значительно ниже уровня 2023 года, когда производство достигало 144,4 грамма на человека.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков ранее сообщил, что по итогам 2025 года выпуск красной икры может увеличиться до 15 тысяч тонн.
