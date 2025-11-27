Ричмонд
В курортном челябинском городе на ГЛК «Солнечная долина» построят новый отель

В Миассе Челябинской области на ГЛК «Солнечная долина» основатель курорта построит новый отель. Объект станет частью горнолыжного комплекса. Проект одобрила экспертная организация «Межрегиональный экспертный центр № 1», сообщается на сайте госреестра.

Отель построит основатель курорта Олег Сиротин.

«В Миассе Челябинской области на железнодорожной станции Сыростан на улице Известная планируется строительство отеля Sunny Valley-16. Проект госэкспертиза одобрила 25 ноября 2025 года», — сообщается на сайте.

Проектировкой отеля займется компания ООО «Твой дом», а строительством — фирма основателя курорта «Солнечная долина» Олега Сиротина. По данным сервиса «Сбис», компания предпринимателя была зарегистрирована в июле 2014 года. На фирме зарегистрировано 14 видов деятельности.