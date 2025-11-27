Дома никому не нужно: тюменский бизнесмен пояснил, почему вывозит всю свою продукцию в Китай

Сиротенко пояснил, что попытки выставить рапсовое масло на продажу в магазинах ритейлеров уже были. «Товар оказывается не востребован, на него нет спроса. Он просто вымывается с полок без какой-либо прибыли, и все», — отметил он. И добавил, что рапсовое масло из Заводоуковска можно найти в некоторых небольших магазинах местных предпринимателей.