Ямальские предприниматели переняли инновационный опыт бизнеса в Китае

Центральным событием стажировки стало посещение Китайской международной выставки высоких технологий. Это крупнейшая в Азии площадка для демонстрации инноваций в промышленности, IT и логистике. По данным администрации, на выставке работали более пяти тысяч компаний из разных стран, которые представили решения в сферах искусственного интеллекта, умного производства, интеллектуального туризма и транспортных систем.