ФАС завела дело на застройщика, оставившего жителей Сургута без элитного ремонта

«В управление поступило обращение от собственников многоквартирного дома в городе Сургут указывающее на действия ООО “СЗ Городской парк” выразившиеся в распространении недостоверной, вводящей в заблуждение рекламы», — говорится на сайте ведомства. Антимонопольщики выяснили, что девелопер размещал рекламу в буклетах, на уличных баннерах и публиковал информацию о строительстве на официальном сайте и в соцсетях.