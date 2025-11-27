Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС завела дело на застройщика, оставившего жителей Сургута без элитного ремонта

Антимонопольная служба завела дело на застройщика в Сургуте. Причиной стала недостоверная реклама. Покупатели пожаловались на девелопера из-за подъездов, которые заявлялись как дизайнерские, но реальная отделка оказалась другой.

Антимонопольная служба завела дело на застройщика (архивное фото).

Антимонопольная служба завела дело на застройщика в Сургуте. Причиной стала недостоверная реклама. Покупатели пожаловались на девелопера из-за подъездов, которые заявлялись как дизайнерские, но реальная отделка оказалась другой.

«В управление поступило обращение от собственников многоквартирного дома в городе Сургут указывающее на действия ООО “СЗ Городской парк” выразившиеся в распространении недостоверной, вводящей в заблуждение рекламы», — говорится на сайте ведомства. Антимонопольщики выяснили, что девелопер размещал рекламу в буклетах, на уличных баннерах и публиковал информацию о строительстве на официальном сайте и в соцсетях.

В рекламе сообщалось, что застройщик выполнит дизайнерскую отделку мест общего пользования. Но антимонопольщики выяснили, что реальная отделка отличается от заявленной.

«Управление пришло к выводу, что такая рекламная информация может ввести потребителей в заблуждение. Дело будет рассмотрено 28 ноября», — уточняют в ФАС.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте покупатели квартир в ЖК «Сити Парк» пожаловались на застройщика. По словам дольщиков, девелопер рекламировал дом с подъездами в стиле лобби отеля, но реальная отделка оказалась хуже заявленной в рендерах.