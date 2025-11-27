Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силуанов назвал госбюджет на 2026−2028 годы сбалансированным

Баланс позволяет ЦБ проводить меры по смягчению денежно-кредитной политики, отметил министр финансов.

Источник: Аргументы и факты

Министр финансов России Антон Силуанов охарактеризовал проект федерального бюджета на 2026−2028 годы, одобренный Советом Федерации, как структурно сбалансированный.

Министр отметил, что перед принятием документ был значительно доработан, в него было внесено более 700 поправок. По словам Силуанова, этот баланс позволяет Центральному банку проводить меры по смягчению денежно-кредитной политики.

«Считаем, что бюджет структурно сбалансирован. И этот баланс, как мы всегда говорим, дает возможность Центральному банку реализовать меры по смягчению денежно-кредитной политики», — сказал министр.

Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон о государственном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027—2028 годов.

Узнать больше по теме
Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше