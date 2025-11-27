Силуанов назвал госбюджет на 2026−2028 годы сбалансированным

Министр финансов России Антон Силуанов охарактеризовал проект федерального бюджета на 2026−2028 годы, одобренный Советом Федерации, как структурно сбалансированный.
Министр отметил, что перед принятием документ был значительно доработан, в него было внесено более 700 поправок. По словам Силуанова, этот баланс позволяет Центральному банку проводить меры по смягчению денежно-кредитной политики.
«Считаем, что бюджет структурно сбалансирован. И этот баланс, как мы всегда говорим, дает возможность Центральному банку реализовать меры по смягчению денежно-кредитной политики», — сказал министр.
Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон о государственном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027—2028 годов.