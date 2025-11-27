В Челябинской области внесены изменения в закон о налоговом патенте

Закон не пересматривался в Челябинской области с 2014 года.
В Челябинской области повысится потенциальный доход для применении патентной системы налогообложения. Изменения были приняты депутатами Законодательного собрания, передает корреспондент URA.RU.
«Приняты изменения в закон Челябинской области “О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской области”. Закон предусматривает повышение потенциально возможного дохода при применении патентной системы в целях выравнивания условий ведения предпринимательской деятельности», — прозвучало во время пятого заседания ЗСО, передает корреспондент URA.RU.
Закон не пересматривался с 2014 года. При этом по видам деятельности, связанным с предоставлением социальных услуг и производством предметов народно-художественных промыслов, значения установлены с учетом понижающего коэффициента. Закон начнет действовать с 1 января 2026 года.
Изменения были разработаны для формирования единого подхода к налогообложению предпринимателей, пояснила министр экономического развития Челябинской области Марина Клочкова. «Закон также разработан для выстраивания последовательной линейки специальных налоговых режимов, которые помогают предпринимателю в планировании и развитии бизнеса», — добавила она.