Депутаты поддержали повышение транспортного налога в Челябинской области. Инфографика

Льгота предусмотрена для физических лиц на грузовые автомобили старше 10 лет и мощностью до 150 лошадиных сил. Но вместо 60% от базовой ставки владельцы будут платить 80%. Изменения в закон внесены для увеличения бюджетных ассигнований, которые формируют дорожный фонд.