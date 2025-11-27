Челябинский свинокомплекс после реконструкции увеличит выпуск продукции

Общая сумма инвестиций в модернизацию предприятия составила около 1,8 млрд рублей. В первом квартале 2026 года «Родниковский свинокомплекс» планирует пройти проверку на соответствие четвертому компартменту биологической безопасности. На предприятии заявили, что инфраструктура уже соответствует установленным требованиям.