Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Индия обдумывает покупку дополнительных ЗРК С-400

Индия обсуждает с Россией приобретение еще пяти партий зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Если сделка состоится, общее количество российских систем у Индии достигнет десяти, сообщает индийское издание The Print.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Неизвестно, будет ли это отдельная сделка в рамках схемы «Произведено в Индии» и прямая покупка у России, как в случае с пятью предыдущими системами. Первые пять партий, в каждой из которых как минимум по два дивизиона, были приобретены в 2018 году примерно за 5 млрд долларов. Две из них до сих пор не поставлены — их передача ожидается в 2026 году, говорится в статье.

Издание со ссылкой на осведомленные источники подчеркивает, что российские С-400 «исключительно хорошо» зарекомендовали себя во время 88-часового конфликта между Индией и Пакистаном.

Они смогли сдержать пакистанскую авиацию, включая многоцелевые истребители J-10. Ранее командующий ВВС Индии Амар Прит Сингх заявил, что С-400 «изменили правила игры» и не позволили пакистанским самолетам приблизиться на расстояние, с которого они могли бы нанести удары по индийский территории.

Кроме того, российские системы доказали отличные навыки стрельбы и оперативной смены позиций для уклонения от огня противника. Индийские СМИ утверждают, что С-400 во время операции «Синдур» сбили несколько вражеских самолетов и разведывательный беспилотник на дистанции свыше 300 километров.

По словам источников, вопрос с покупкой российских ЗРК могут обсудить Владимир Путин и премьер-министр Нарендра Моди, когда российский лидер посетит Индию 5 декабря.

Более того, источники рассказали The Print, что Индия проявляет интерес к российским новейшим системам С-500 «Прометей» и что это также может стать предметом переговоров. Но Россия пока не ввела этот комплекс в эксплуатацию в полном объеме, отмечает издание.

С-400 — это то, в чем мы заинтересованы. Предполагается, что ЗРК С-500 будет лучше. Но его внедрение в российские вооруженные силы началось недавно… и на это потребуется время.

индийский источник

Что касается возможности покупки Индией двух эскадрилий Су-57 (о чем раньше сообщали индийские СМИ), то источники сказали, что Нью-Дели рассматривает все варианты, в том числе американские, европейские и южнокорейские передовые истребители, и решение пока не принято.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше