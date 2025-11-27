СМИ: Индия обдумывает покупку дополнительных ЗРК С-400

Неизвестно, будет ли это отдельная сделка в рамках схемы «Произведено в Индии» и прямая покупка у России, как в случае с пятью предыдущими системами. Первые пять партий, в каждой из которых как минимум по два дивизиона, были приобретены в 2018 году примерно за 5 млрд долларов. Две из них до сих пор не поставлены — их передача ожидается в 2026 году, говорится в статье.
Они смогли сдержать пакистанскую авиацию, включая многоцелевые истребители J-10. Ранее командующий ВВС Индии Амар Прит Сингх заявил, что С-400 «изменили правила игры» и не позволили пакистанским самолетам приблизиться на расстояние, с которого они могли бы нанести удары по индийский территории.
Кроме того, российские системы доказали отличные навыки стрельбы и оперативной смены позиций для уклонения от огня противника. Индийские СМИ утверждают, что С-400 во время операции «Синдур» сбили несколько вражеских самолетов и разведывательный беспилотник на дистанции свыше 300 километров.
По словам источников, вопрос с покупкой российских ЗРК могут обсудить Владимир Путин и премьер-министр Нарендра Моди, когда российский лидер посетит Индию 5 декабря.
Более того, источники рассказали The Print, что Индия проявляет интерес к российским новейшим системам С-500 «Прометей» и что это также может стать предметом переговоров. Но Россия пока не ввела этот комплекс в эксплуатацию в полном объеме, отмечает издание.
С-400 — это то, в чем мы заинтересованы. Предполагается, что ЗРК С-500 будет лучше. Но его внедрение в российские вооруженные силы началось недавно… и на это потребуется время.
Что касается возможности покупки Индией двух эскадрилий Су-57 (о чем раньше сообщали индийские СМИ), то источники сказали, что Нью-Дели рассматривает все варианты, в том числе американские, европейские и южнокорейские передовые истребители, и решение пока не принято.