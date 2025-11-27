СМИ: Индия обдумывает покупку дополнительных ЗРК С-400

Неизвестно, будет ли это отдельная сделка в рамках схемы «Произведено в Индии» и прямая покупка у России, как в случае с пятью предыдущими системами. Первые пять партий, в каждой из которых как минимум по два дивизиона, были приобретены в 2018 году примерно за 5 млрд долларов. Две из них до сих пор не поставлены — их передача ожидается в 2026 году, говорится в статье.