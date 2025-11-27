ЦБ: в РФ возросло число граждан, предпочитающих наличные накопления

«Отвечая на вопрос о предпочитаемых формах хранения сбережений, в ноябре респонденты чаще сообщали, что хранить деньги сейчас лучше в наличной форме (33%, +2 п.п. м/м; +5 п.п. г/г)», — сказано в материалах.