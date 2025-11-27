Ричмонд
ЦБ: в РФ возросло число граждан, предпочитающих наличные накопления

Доля россиян, которые продпочли бы хранить деньги на банковском счете, составила 41% в ноябре.

Источник: Аргументы и факты

Доля россиян, которые предпочитают наличные накопления, выросла до 33% в ноябре против 28% годом ранее, следует из материалов Центробанка.

«Отвечая на вопрос о предпочитаемых формах хранения сбережений, в ноябре респонденты чаще сообщали, что хранить деньги сейчас лучше в наличной форме (33%, +2 п.п. м/м; +5 п.п. г/г)», — сказано в материалах.

При этом доля россиян, которые продпочли бы хранить деньги на банковском счете, снизилась до 41% (-2 п.п. м/м; −2 п.п. г/г).

Ранее финансист Евгений Коган рассказал, как безопасно инвестировать и хранить деньги. По его словам, для долгосрочного сохранения и приумножения капитала важно выбирать надежные инструменты.