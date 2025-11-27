Великобритания исключила из-под санкций активы «Лукойла»

Великобритания исключила из-под санкций зарубежные активы «Лукойла» до 26 февраля 2026 года. Об этом сообщается в документах британского Министерства финансов.
«Лица могут продолжать осуществлять операции с Lukoil International и дочерними компаниями Lukoil International», — говорится в генеральной лицензии иностранного ведомства.
Разрешение будет действовать с 27 ноября. Выданная Минфином Британии лицензия позволяет осуществлять или принимать в установленный период платежи от «Лукойла» и дочерних структур компании.
Ранее KP.RU сообщал, что американская нефтегазовая корпорация Chevron планирует приобрести зарубежные активы «Лукойла». Как заявило агентство Reuters, это может произойти после выдачи Минфином США лицензии на сделку по продаже международного бизнеса российской компании.