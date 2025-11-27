Депутат Бессараб: самозанятость может оставить человека без пенсии

Депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что российские работодатели, пытаясь сэкономить, стали злоупотреблять статусом самозанятого. В итоге сотрудники, которые выбираю данный режим вместо официальной занятости, могут остаться без пенсии.
Речь идет о тех сотрудниках, которые находится в полноценных трудовых отношениях с юридическим лицом. В настоящий момент работодатель, оформляя человека в штат, платит порядка 30 процентов размера заработной платы на формирование пенсии сотрудника и страхование. С этих же средств выплачиваются пособия по нетрудоспособности, беременности и родам.
А самозанятые платят налог в размере от 4 до 6%. Никаких иных отчислений в обязательном порядке нет, только добровольно. Сотрудник лишается возможности накапливать пенсию получать больничные выплаты.
Пытаясь экономить на социальных выплатах, работодатель заключает договор с самозанятым сотрудником.
— В случае подмены трудовых отношений наступает административная ответственность, — предупредила Бессараб в беседе с Lenta.ru. — Выявить такие отношения достаточно легко, потому что трудовые отношения предполагают, к примеру, общий график работы, распоряжения непосредственно от работодателя к сотруднику и другие признаки.
Депутат отметила, что есть подобная схема коммуникации длится долгое время, то работодателя можно привлечь к ответственности.
В этом году российские компании значительно увеличили привлечение внештатных сотрудников. Это произошло из-за роста издержек и желания сэкономить на налогах и страховых взносах, пишет газета «Известия».
Тем временем, эксперты отмечают, что даже отмена самозанятости не устранила бы подмену трудовых отношений, а лишь изменила форму обхода — большинство компаний перешли бы на договоры ГПХ с удержанием 13% НДФЛ, передает 360.ru.
Тем временем, чиновники говорят о его продлении, другие предлагают досрочно завершить «эксперимент». Тем временем правительство внесло в Госдуму законопроект о добровольном страховании самозанятых на случай болезни. Предполагается, что пользователи налогового режима смогут сами решать, делать ли взносы, чтобы получать выплаты в случае временной нетрудоспособности, передает Царьград.