Депутат Бессараб: самозанятость может оставить человека без пенсии

Речь идет о тех сотрудниках, которые находится в полноценных трудовых отношениях с юридическим лицом. В настоящий момент работодатель, оформляя человека в штат, платит порядка 30 процентов размера заработной платы на формирование пенсии сотрудника и страхование. С этих же средств выплачиваются пособия по нетрудоспособности, беременности и родам.