Риелтор Апрелев: не все россияне должны платить налог с продажи жилья

Апрелев привел конкретный пример: если квартира была приобретена за 5 миллионов рублей, а продается за 6 миллионов, то налог будет начислен только на 1 миллион рублей разницы. Это позволяет существенно снизить налоговую нагрузку по сравнению с системами, где налог взимается со всей суммы сделки. Такая гибкая система налогообложения, по мнению Апрелева, выгодно отличает его от многих зарубежных аналогов.