Технологический сбор на смартфоны и ноутбуки рискует составить 750 и 1500 рублей

В Минпромторге уточнили, что сбор будет вводиться поэтапно. Сначала он затронет готовую продукцию: смартфоны, ноутбуки и светотехнические изделия. На втором этапе планируется распространить сбор на электронные компоненты и модули, которые используются при производстве этой техники. Окончательная стоимость технологического сбора еще не утверждена.