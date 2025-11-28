Ричмонд
Процентную ставку по кредитам предложено снижать пропорционально ставке ЦБ

В России депутаты Госдумы от ЛДПР предложили снижать ставку по кредитам при уменьшении ключевой ставки Центробанка. Об этом говорится в законопроекте, направленном в правительство РФ.

«Законопроект вводит обязанность кредитора снижать процентную ставку по договорам потребительского кредита (займа) при снижении ключевой ставки Центрального банка», — передает РИА Новости со ссылкой на документ. В последнее время регулятор проводил снижение ключевой ставки.

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили снижать ставки по кредитам при уменьшении ключевой ставки Центробанка. На заседании 24 октября ЦБ уже снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 16,5% годовых, но итоговое решение о ее дальнейшем изменении будет принято 19 декабря после всестороннего обсуждения. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что снижение ставки в декабре не является предопределенным.

