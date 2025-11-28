Процентную ставку по кредитам предложено снижать пропорционально ставке ЦБ

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили снижать ставки по кредитам при уменьшении ключевой ставки Центробанка. На заседании 24 октября ЦБ уже снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 16,5% годовых, но итоговое решение о ее дальнейшем изменении будет принято 19 декабря после всестороннего обсуждения. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что снижение ставки в декабре не является предопределенным.