Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Степашин назвал условие снижения ключевой ставки в РФ

Степашин допустил снижение ключевой ставки до 6% при замедлении инфляции.

Источник: Комсомольская правда

Ключевая ставка в России может быть снижена до 6−7% в 2026 году. Такой прогноз дал председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, ранее занимавший пост премьер-министра РФ.

Степашин назвал замедление темпов инфляции необходимым условием для снижения ставки.

«Если мы выйдем на 4% инфляции, ставка может быть 6−7%, это уже нормально», — сказал эксперт в интервью ТАСС.

В то же время ЦБ ожидает, что ключевая ставка в 2026 году будет в диапазоне 10,5−11,5%.

Тем временем инвестиционный советник Кузнецова допустила, что ключевая ставка может снизиться уже в декабре года в ходе заседания Центробанка.

Финансист Смирнов дал прогноз, как изменится курс доллара после заседания Центробанка РФ по ключевой ставке. По его мнению, после заседания ЦБ доллар будет стоить 82 рубля.

Напомним, в России растут ставки по вкладам. Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев объясняет это по двумя причинами.