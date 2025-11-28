Степашин назвал условие снижения ключевой ставки в РФ

Ключевая ставка в России может быть снижена до 6−7% в 2026 году. Такой прогноз дал председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, ранее занимавший пост премьер-министра РФ.
Степашин назвал замедление темпов инфляции необходимым условием для снижения ставки.
«Если мы выйдем на 4% инфляции, ставка может быть 6−7%, это уже нормально», — сказал эксперт в интервью ТАСС.
В то же время ЦБ ожидает, что ключевая ставка в 2026 году будет в диапазоне 10,5−11,5%.
Тем временем инвестиционный советник Кузнецова допустила, что ключевая ставка может снизиться уже в декабре года в ходе заседания Центробанка.
Финансист Смирнов дал прогноз, как изменится курс доллара после заседания Центробанка РФ по ключевой ставке. По его мнению, после заседания ЦБ доллар будет стоить 82 рубля.
Напомним, в России растут ставки по вкладам. Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев объясняет это по двумя причинами.