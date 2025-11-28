В России хотят выпустить банкноты в 10 тысяч рублей: как могут провести голосование

В России могут ввести в оборот купюры номиналом 10 тысяч рублей. С такой инициативой выступили депутаты от партии «Новые люди». Соответствующее предложение уже направили главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, пишет ТАСС.
Депутаты также выступили с инициативой по проведению голосования за дизайн купюры. Они дали выбор народу. Депутаты, кроме того, объяснили необходимость выпуска в обращение банкноты. По мнению авторов проекта, использование большого числа наличных для крупных расчетов ведет к росту расходов на изготовление и перевозку купюр.
«Просим Вас рассмотреть возможность выпуска банкноты номиналом 10 000 рублей и проведения всероссийского голосования по выбору ее дизайна и, в случае поддержки данной инициативы, поручить профильным департаментам Банка России проработать вопросы ее практической реализации», — сказано в письме к Эльвире Набиуллиной.
«Новые люди», помимо прочего, сослались на прошедшее обсуждение в Сети символов для купюры номиналом 500 рублей. По словам авторов, дискуссии о дизайне банкноты указывают на важность оформления национальной валюты. Так, депутаты предложили, в случае запуска новой купюры, провести открытое голосование через Госуслуги.
В России также активно обсуждают скидки «в одни ворота» на маркетплейсах. Ряд платформ внедрили собственные карты, оплата по которым делает покупки дешевле. Глава Сбербанка Герман Греф выступил против таких мер. По его мнению, так маркетплейсы вовлекают покупателей в «торговое рабство». Глава Сбербанка призвал уровнять условия конкуренции между банками на маркетплейсах.
Эльвира Набиуллина выступила с тем же предложением. Она обратилась в Министерство экономического развития России. Глава Центробанка предложила ограничить возможность маркетплейсов вводить скидки на товары в зависимости от способа оплаты. Кроме того, Эльвира Набиуллина заявила о необходимости запрета для платформ продавать продукцию дочерних банков. Торговля такими товарами дает нечестные преимущества перед другими участниками рынка, указала она. Эльвира Набиуллина поручила контролировать соблюдение маркетплейсами правил Федеральной антимонопольной службе.