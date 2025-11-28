Россиянам рассказали, кто в декабре получит «тринадцатую» пенсию

«Например, если пенсионеру выплачивается страховая пенсия 4-го числа, а её размер в ноябре равен 27968,31 ₽, то в таком случае 4 декабря ему будет выплачена пенсия за декабрь в том же размере 27968,31 ₽ В конце декабря этот пенсионер получит выплату за январь, которая уже будет увеличена на 7,6%. Напомню, что было принято решение об индексации страховых пенсий досрочно (с 1 января, а не с 1 февраля) темпами выше инфляции. Поэтому величина выплаты рассматриваемому пенсионеру в конце декабря составит 27968,31 * 1,076 = 30093,90 ₽ (сумма увеличения составит для пенсионера из рассматриваемого примера более 2000 ₽)», — уточнил эксперт.