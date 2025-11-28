Россиянам рассказали, кто в декабре получит «тринадцатую» пенсию

Часть российских пенсионеров в декабре получат «тринадцатую» пенсию. Как объяснил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, речь идет о тех, кому начислят январские выплаты досрочно из-за новогодних каникул.
«Пенсионеры, получающие страховые пенсии в период до 11 января, получат выплаты досрочно. Это связано с тем, что с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будут выходные/праздничные дни», — отметил он.
Экономист обратил внимание на то, что досрочная выплата за январь будет выше декабрьской, поскольку ее начисляют с учетом индексации.
«Например, если пенсионеру выплачивается страховая пенсия 4-го числа, а её размер в ноябре равен 27968,31 ₽, то в таком случае 4 декабря ему будет выплачена пенсия за декабрь в том же размере 27968,31 ₽ В конце декабря этот пенсионер получит выплату за январь, которая уже будет увеличена на 7,6%. Напомню, что было принято решение об индексации страховых пенсий досрочно (с 1 января, а не с 1 февраля) темпами выше инфляции. Поэтому величина выплаты рассматриваемому пенсионеру в конце декабря составит 27968,31 * 1,076 = 30093,90 ₽ (сумма увеличения составит для пенсионера из рассматриваемого примера более 2000 ₽)», — уточнил эксперт.
Балынин объяснил, что ситуация с досрочными выплатами пенсий коснётся в самую первую очередь тех граждан, кто получает выплаты через банк. Если же пенсионер получает пенсию через «Почту России», то будут сохранены привычные даты с учётом того факта, что при совпадении даты с выходным днём работы «Почты России», выплату можно получить накануне (в последний рабочий день отделения). При наличии вопросов по срокам доставки пенсий можно обращаться в свой банк или в отделение «Почты России»: там предоставят ответы с учётом конкретной ситуации, в т.ч. режима работы отделения.
