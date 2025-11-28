Российскому бизнесу вернули удобные переводы за рубеж

Работа с «Дело. Глобал» организована по принципу одного окна, то есть клиент выбирает валюту среди всех самых востребованных для платежа за границу, фиксирует выгодный курс и прикладывает необходимые документы. Заявка на платеж заполняется в три шага с минимальным для отправки денег перечнем полей и согласуется не более чем за два часа. К тому же, весь документооборот по сделке проходит в электронном виде через интернет-банк, без телеграм-чатов и электронной почты.