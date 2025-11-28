Стало известно, что россияне резко сократили операции на зарубежных криптобиржах

Объёмы транзакций граждан России на иностранных криптовалютных платформах заметно просели. Центральный банк РФ сообщил, что во втором и третьем кварталах 2025 года активность упала на 18% по сравнению с предыдущим периодом. Среднемесячные остатки сократились на 20% — до 933 млрд рублей.
В отчёте уточняется: трафик россиян на зарубежные криптоплощадки рухнул на 28% и составил 83,4 млн посещений. При этом доля российских пользователей в общем мировом потоке почти не изменилась — 4,2%. Авторы документа видят в этом смену предпочтений: пользователи уходят от централизованных посредников в сторону децентрализованных платформ.
Банк России опирался на данные сервиса «Прозрачный блокчейн», анализируя крупнейшие биржи — от Binance и OKX до KuCoin и Bybit. Основная часть средств россиян хранится в биткоине — 62% или 597 млрд рублей. На Ethereum приходится 16%, ещё 22% — на другие криптовалюты.
Регулятор отмечает, что рынок остаётся уязвимым. В начале октября криптоактивы резко просели после заявления США о новых торговых пошлинах в отношении Китая и сообщения о технической проблеме на Binance. Это, по мнению ЦБ, в очередной раз подтвердило спекулятивный характер крипторынка и слабость алгоритмических механизмов, поддерживающих стоимость стейблкоинов.
В отчёте впервые отражён интерес россиян к отечественным инструментам, связанным с криптовалютами. С мая гражданам стали доступны облигации, доходность которых привязана к цифровым активам. К октябрю вложения населения и НКО достигли 1,6 млрд рублей. Отдельная активность наблюдается на Мосбирже: фьючерсы на криптовалюты, представленные двумя ETF, привлекли 2,1 млрд рублей. Больше всего инвесторов держат небольшие портфели — до 500 тысяч. Однако рынок формируют единичные крупные игроки с позициями от 100 млн рублей.
Совокупный объём вложений россиян в отечественные криптовалютные инструменты ЦБ оценил в 3,7 млрд рублей. Регулятор подчёркивает: системных рисков для финансовой стабильности этот сегмент пока не несёт.
