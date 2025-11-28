Стало известно, что россияне резко сократили операции на зарубежных криптобиржах

В отчёте впервые отражён интерес россиян к отечественным инструментам, связанным с криптовалютами. С мая гражданам стали доступны облигации, доходность которых привязана к цифровым активам. К октябрю вложения населения и НКО достигли 1,6 млрд рублей. Отдельная активность наблюдается на Мосбирже: фьючерсы на криптовалюты, представленные двумя ETF, привлекли 2,1 млрд рублей. Больше всего инвесторов держат небольшие портфели — до 500 тысяч. Однако рынок формируют единичные крупные игроки с позициями от 100 млн рублей.