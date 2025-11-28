Ричмонд
Стало известно, что россияне резко сократили операции на зарубежных криптобиржах

Объёмы транзакций граждан России на иностранных криптовалютных платформах заметно просели.

Объёмы транзакций граждан России на иностранных криптовалютных платформах заметно просели. Центральный банк РФ сообщил, что во втором и третьем кварталах 2025 года активность упала на 18% по сравнению с предыдущим периодом. Среднемесячные остатки сократились на 20% — до 933 млрд рублей.

В отчёте уточняется: трафик россиян на зарубежные криптоплощадки рухнул на 28% и составил 83,4 млн посещений. При этом доля российских пользователей в общем мировом потоке почти не изменилась — 4,2%. Авторы документа видят в этом смену предпочтений: пользователи уходят от централизованных посредников в сторону децентрализованных платформ.

Банк России опирался на данные сервиса «Прозрачный блокчейн», анализируя крупнейшие биржи — от Binance и OKX до KuCoin и Bybit. Основная часть средств россиян хранится в биткоине — 62% или 597 млрд рублей. На Ethereum приходится 16%, ещё 22% — на другие криптовалюты.

Регулятор отмечает, что рынок остаётся уязвимым. В начале октября криптоактивы резко просели после заявления США о новых торговых пошлинах в отношении Китая и сообщения о технической проблеме на Binance. Это, по мнению ЦБ, в очередной раз подтвердило спекулятивный характер крипторынка и слабость алгоритмических механизмов, поддерживающих стоимость стейблкоинов.

В отчёте впервые отражён интерес россиян к отечественным инструментам, связанным с криптовалютами. С мая гражданам стали доступны облигации, доходность которых привязана к цифровым активам. К октябрю вложения населения и НКО достигли 1,6 млрд рублей. Отдельная активность наблюдается на Мосбирже: фьючерсы на криптовалюты, представленные двумя ETF, привлекли 2,1 млрд рублей. Больше всего инвесторов держат небольшие портфели — до 500 тысяч. Однако рынок формируют единичные крупные игроки с позициями от 100 млн рублей.

Совокупный объём вложений россиян в отечественные криптовалютные инструменты ЦБ оценил в 3,7 млрд рублей. Регулятор подчёркивает: системных рисков для финансовой стабильности этот сегмент пока не несёт.

