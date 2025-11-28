Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роснедра: В 2025 году открыты крупнейшие месторождения драгметаллов в России

В 2025 году в России поставлены на баланс более 200 месторождений ТПИ.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в России поставлены на баланс более 200 месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роснедр.

Основными крупными открытиями в этом году стали месторождения калийно-магниевых солей, в частности Иванихинское в Саратовской области. Здесь запас составляет 1 млрд тонн. Также в Саратовской области открыто месторождение Целинное на два миллиарда тонн. И участок недр Жидойское в Иркутской области, запасы которого оценены в 17,3 миллиона тонн титана, 6,3 миллиона тонн фосфора и 218,8 миллиона тонн железных руд.

Кроме того, были поставлены на государственный баланс запасы Голевского месторождения сынныритовых руд (163,9 миллиона тонн) — нетрадиционное калий-алюминиевое сырье, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в перспективе Запорожская область сможет обеспечить промышленность России собственным марганцевым сырьем. Все благодаря разработке Больше-Токмакского месторождения.

Кроме того, в Роснедрах сообщили, что Россия обладает колоссальными запасами редкоземельных металлов, способными удовлетворить глобальный спрос.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше