Роснедра: В 2025 году открыты крупнейшие месторождения драгметаллов в России

В 2025 году в России поставлены на баланс более 200 месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роснедр.
Основными крупными открытиями в этом году стали месторождения калийно-магниевых солей, в частности Иванихинское в Саратовской области. Здесь запас составляет 1 млрд тонн. Также в Саратовской области открыто месторождение Целинное на два миллиарда тонн. И участок недр Жидойское в Иркутской области, запасы которого оценены в 17,3 миллиона тонн титана, 6,3 миллиона тонн фосфора и 218,8 миллиона тонн железных руд.
Кроме того, были поставлены на государственный баланс запасы Голевского месторождения сынныритовых руд (163,9 миллиона тонн) — нетрадиционное калий-алюминиевое сырье, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в перспективе Запорожская область сможет обеспечить промышленность России собственным марганцевым сырьем. Все благодаря разработке Больше-Токмакского месторождения.
Кроме того, в Роснедрах сообщили, что Россия обладает колоссальными запасами редкоземельных металлов, способными удовлетворить глобальный спрос.