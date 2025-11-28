Эксперты рассказали, почему россияне стали чаще брать ипотеку

«Количество расчетов по условиям в нашем ипотечном сервисе в октябре продолжает расти, прибавив 7% за месяц как на вторичном рынке, так и в сегменте новостроек. Это произошло несмотря на то, что последнее снижение ставки ЦБ РФ не привело к корректировке ставок предложений по рыночной ипотеке от банков. В то же время количество отправленных в банки заявок по объектам первичного рынка и число одобрений выросли еще сильнее, на 11% за месяц», — рассказал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» на «Авито» Артур Ахметов.