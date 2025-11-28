Тюменский экспортер признан лучшим в России. Фото

Известно, что победитель занимается поставками за рубеж химреагентов для нефтегазовой отрасли. Награду ему вручила генеральный директор Школы экспорта Российского экспортного центра Алисия Никитина. Ранее тюменские бизнесмены пояснили, почему вывозят всю свою продукцию за рубеж.