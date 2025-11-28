В Петербурге практически завершили строительство станции «Юго-Западная»

На Красносельско-Калининской линии метрополитена в Петербурга работы по строительству станции «Юго-Западная» идут полным ходом. Специалисты приступили к завершающему этапу.
Как сообщает Telegram-канал «Подземник», станция будет открыта вот-вот. На «Юго-Западной» делают последние штрихи: ставят скамейки между проходами, указатели для навигации пассажиров, чистят поверхности от строительной пыли.
На станции закончили работы по освещению. Карнизы и арки светятся, станция наполнена светом.
Напомним, что открыть «Юго-Западную» планируется в начале 2026 года. В преддверии нового года ожидается техническое открытие станции, чтобы испытать все системы.
Новая точка петербургской подземки появится на юго-востоке Северной столицы, на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова.