Россию заполонили китайские б/у машины

Присутствие китайских автомобилей на российском вторичном рынке за последние годы увеличилось более чем в два раза. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авто.ру», которые есть в распоряжении URA.RU. Там же отметили, что с начала года средняя стоимость подержанного китайского автомобиля возрастом до семи лет снизилась с 2,11 до 1,89 миллиона рублей.