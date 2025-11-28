Суд снова отказал челябинскому «Мечелу» в споре за 823 миллиона рублей

Спор челябинцы ведут с «Производственно-торговой компанией “Уголь”» из Кемеровской области. С февраля по май 2025 года она поставляла угольный концентрат. В сентябре арбитраж Кузбасса полностью удовлетворил иск поставщика. Суд удовлетворил требования по взысканию основного долга в сумме 758,25 млн рублей и 38,4 млн рублей в качестве процентов за чужими денежными средствами.