Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд снова отказал челябинскому «Мечелу» в споре за 823 миллиона рублей

Челябинский завод «Мечел-»Кокс" в очередной раз проиграл спор за 823 млн рублей. Как следует из документов арбитражного процесса, металлурги получили отказ в удовлетворении апелляционной жалобы.

Завод в Челябинске снова проиграл процесс на 823 млн рублей.

Челябинский завод «Мечел-»Кокс" в очередной раз проиграл спор за 823 млн рублей. Как следует из документов арбитражного процесса, металлурги получили отказ в удовлетворении апелляционной жалобы.

«Апелляционная инстанция. Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится на сайте суда.

Спор челябинцы ведут с «Производственно-торговой компанией “Уголь”» из Кемеровской области. С февраля по май 2025 года она поставляла угольный концентрат. В сентябре арбитраж Кузбасса полностью удовлетворил иск поставщика. Суд удовлетворил требования по взысканию основного долга в сумме 758,25 млн рублей и 38,4 млн рублей в качестве процентов за чужими денежными средствами.

Общая стоимость отгруженного товара составила более 830 миллионов рублей. Челябинский завод должен был расплачиваться в течение 45−60 дней после поставки концентрата, но делал это частично.

Для гарантии исполнения будущего решения суд еще на стадии разбирательства принял обеспечительные меры. На счета ответчика был наложен арест на сумму в пределах 785,24 млн рублей. Меры действуют до момента полного погашения всех обязательств.