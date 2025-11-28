В Златоусте наказанный за грязь в цехах завод сыров провел генеральную уборку

«Потолки и стены производственных помещений побелены, производственные помещения разделены на производственные зоны. Установлены перегородки из моющихся материалов, проведена генеральная мойка и дезинфекция помещений. Работники теперь используют спецодежду, обувь и маски», — отметили в пресс-службе управления.