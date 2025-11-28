Более 200 месторождений полезных ископаемых открыли в России

Среди крупных открытий этого года — месторождения калийно-магниевых солей. В Саратовской области были обнаружены Иванихинское месторождение с запасами в один миллиард тонн и Целинное — с запасами в два миллиарда тонн. Кроме того, в Иркутской области был поставлен на баланс участок недр Жидойское. Его запасы впечатляют: