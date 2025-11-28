Раскрыто, что в России обнаружены два крупнейших месторождения серебра

На фоне открытий растут и вложения в геологоразведку. Как ранее сообщал глава Минприроды Александр Козлов, в 2025 году затраты на разведку золота увеличат на треть — до 103 млрд рублей. В прошлом году общие вложения в разведку золота, алмазов, угля и редких металлов составили 76,7 млрд.