Раскрыто, что в России обнаружены два крупнейших месторождения серебра

Роснедра сообщили о наиболее крупных открытиях 2025 года в сфере драгоценных металлов. На карте страны появились сразу два крупных месторождения серебра — в Забайкалье и Магаданской области.
По данным ведомства, в Забайкальском крае выявлено Ункурское месторождение с запасами около 699,6 тонны серебра. Второй крупный участок — Кегали в Магаданской области, где запасы оцениваются в 70,5 тонны. Эти данные уже признаны ключевыми геологическими открытиями года.
Проект по освоению Кегали активно готовится к запуску. В сентябре компания «Полиметалл» подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Магаданской области. Ввод месторождения в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Инвестиции оцениваются в 2,5 млрд рублей.
На фоне открытий растут и вложения в геологоразведку. Как ранее сообщал глава Минприроды Александр Козлов, в 2025 году затраты на разведку золота увеличат на треть — до 103 млрд рублей. В прошлом году общие вложения в разведку золота, алмазов, угля и редких металлов составили 76,7 млрд.
