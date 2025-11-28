Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему челябинцы на треть чаще стали бронировать посуточное жилье

В Челябинской области за год число бронирований посуточных квартир выросло на 29%. В среднем такое жилье бронировали за 4600 рублей в сутки. Во многом ажиотаж связан с ростом спроса на зимние развлечения, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

Жилье в регионе стали чаще арендовать из-за роста спроса на лыжи и рыбалку.

В Челябинской области за год число бронирований посуточных квартир выросло на 29%. В среднем такое жилье бронировали за 4600 рублей в сутки. Во многом ажиотаж связан с ростом спроса на зимние развлечения, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

«Предложение посуточного жилья также выросло во всех регионах, где популярны зимние развлечения. В Челябинской области число арендных квартир, которые можно снять на сутки, увеличилось на 20%», — сообщили в пресс-службе.

В среднем по России чаще всего квартиры на декабрь-февраль бронировали в Марий Эл (+76%), Липецкой (+64%), Псковской (+62%), Оренбургской (+46%) областях.

При этом количество посуточных квартир для сдачи в аренду за год больше всего выросло в Сахалинской и Псковской областях. Там рост достиг 43% и 34%. А выбор арендных коттеджей сильнее всего увеличился в Сахалинской и Новосибирской областях.